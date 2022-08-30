Требуется перенести сайт с платформы Wix на обычный хостинг и доработать функционал. Необходимо создать формы регистрации для пользователей и партнеров, разработать систему считывания карт с ежемесячной подпиской, а также функционал для добавления категорий и биллинга. Указан приблизительный бюджет, исполнитель должен предоставить точную цену и сроки выполнения.
WordPress WooCommerce импорт(загрузить изображения и товары из XML)
При экспорте товаров из XML не у всех товаров появились изображения, все остальное перенеслось правильно. Нужен специалист, так как уже второй программист не справился с задачей и просто тянет время.
Как я понял, все делали через плагины, а не какое-то своё решение.
ЗАДАЧА: Экспортировать фотографии товаров в каталог из файла xml (поставщика) на сайт WordPress WooCommerce.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: оплата будет только после того как все изображения появятся, можете делать сразу на моём сервере, можете делать у себя локально. Антибот система, в заявке напишите сколько будет два плюс три. С авансами, предоплатами - все мимо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Задача заключается в парсинге данных по артистам с сайта Яндекс Музыка. Необходимо собрать информацию, включая имя артиста, ссылку на его страницу и количество прослушиваний за последние 5 месяцев. Требуется опыт в веб-программировании и навыки работы с парсингом данных.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать сайт, основываясь на предоставленном примере. Задача включает в себя сбор верстки, адаптацию контента под наши нужды и интеграцию с WordPress. Укажите бюджет и сроки выполнения работы.Закрыт3 года назад
Требуется разработка админки для продавца на небольшом маркетплейсе. Необходимо создать функционал для управления товарами, заказами и аналитики. Ожидается простота использования и интуитивно понятный интерфейс.Закрыт3 года назад
Требуется развернуть сайт на платформе WordPress с бекапа на хостинге Бегет. Идеально подходит для новичков. Работа простая и быстрая, вознаграждение 100 рублей и положительный отзыв.Завершен3 года назад
- $20
Необходимо устранить проблему со слайдером, использующим эффекты Swiper.js. Задача заключается в уменьшении угла наклона задних карточек в два раза. Количество слайдов может превышать 10 элементов. Решение можно реализовать в песочнице или аналогичных платформах.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необхідно підключити API TecDoc на сайт, розроблений на PHP. Завдання включає підключення каталогу запчастин, кроссів, карт товарів та пошук за VIN кодом. Досвід у реалізації подібних задач буде великим плюсом.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Необхідно вирішити проблему зі слайдером, використовуючи swiper.js. Потрібно зменшити кут нахилу карток, які знаходяться позаду або були свайпнуті, вдвічі. Кількість слайдів може перевищувати 10 елементів. Рішення можна реалізувати в пісочниці або на інших платформах.Завершен3 года назад
- $350
Требуется разработка addon для WooCommerce, позволяющего осуществлять оплату NFT товаров через платежный сервис. Необходимо интегрировать существующий модуль на WordPress, написанный на PHP, с API сервиса, реализованным на Node.js. Оплата производится после тестирования. Работа включает в себя подключение и настройку API.Закрыт3 года назад
Требуется доработка сайта на WIX: создание вопрос-ответ блога, калькулятора расчета заработка и графика для записи на собеседование. Используйте примеры для вдохновения.Закрыт3 года назад