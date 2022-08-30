При экспорте товаров из XML не у всех товаров появились изображения, все остальное перенеслось правильно. Нужен специалист, так как уже второй программист не справился с задачей и просто тянет время.

Как я понял, все делали через плагины, а не какое-то своё решение.

ЗАДАЧА: Экспортировать фотографии товаров в каталог из файла xml (поставщика) на сайт WordPress WooCommerce.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: оплата будет только после того как все изображения появятся, можете делать сразу на моём сервере, можете делать у себя локально. Антибот система, в заявке напишите сколько будет два плюс три. С авансами, предоплатами - все мимо.