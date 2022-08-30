Требуется специалист для импорта изображений товаров из XML в WordPress WooCommerce. Проблема в том, что не все изображения перенесены. Оплата производится после завершения работы. Возможность работы на локальном сервере или удаленно. Укажите в заявке ответ на вопрос: сколько будет два плюс три.