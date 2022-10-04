Требуется составить техническое задание для программиста на основе сайта meraton.cc. Необходимо подробно описать все функции и дизайн для успешного переноса. Важно внимательно изучить админку сайта для точного воспроизведения всех элементов.
Доработка проекта на Python/Django
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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