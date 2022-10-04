Доработка проекта на Python/Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки734 просмотра

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите кто сможет помочь и за какие цену и сроки.

DjangoPython
3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$200
25 дней
Escrow
Дэниел сделал все качественно и в сроки, так же исправил ошибки от предыдущего "горе-прогера" и оптимизировал код. Спасибо большое за выполненную работу. Однозначно могу рекомендовать и сам буду рад продолжить сотрудничество и дальше!
Все отлично , рекомендую!

Заявки фрилансеров

denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
ТОП-5
Веб-программирование
Артём
 
22 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Сергей
 
41 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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