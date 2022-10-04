Доработка проекта на Python/Django

Дэниел сделал все качественно и в сроки, так же исправил ошибки от предыдущего "горе-прогера" и оптимизировал код. Спасибо большое за выполненную работу. Однозначно могу рекомендовать и сам буду рад продолжить сотрудничество и дальше!