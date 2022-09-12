Python Developer

Контакты:

+7 (922) 139-76-10

[email protected] — предпочитаемый способ связи

[email protected],

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Высшее образование (Магистр)

Специализации:

Программист, разработчик

Научный специалист, исследователь, лаборант

Инженер-технолог

Занятость: стажировка, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график

Яндекс.Практикум (обучение) (Апрель 2021 — июль 2022 - 1 год 4 месяца)

Стек: Python 3, Django 3, Django REST Framework, FastAPI, Flask, BeautifulSoup, SQLAlchemy, GIT, SQL, PostgreSQL, MySQL, SQLite3, pytest, gunicorn, nginx, Яндекс облако (Linux), CI/CD.

Дополнительно: Базы данных, ООП, DRY, алгоритмы и структуры данных, тестирование.

Foodgram - онлайн сервис публикации рецептов.

Стек: Python 3, Django 3, Django REST Framework, PostgreSQL, pytest, gunicorn, nginx, Яндекс облако (Linux).

Онлайн сервис по размещению рецептов. Запуск в Яндекс.Облаке в трёх контейнерах nginx, PostgreSQL, Django+Gunicorn. Тесты.

GitHub: https://github.com/zhss1983/foodgram-project-react

YaTube - сервис публикации своего дневника.

Стек: Python 3, Django 3, PostgreSQL, pytest, gunicorn, nginx, Яндекс облако (Linux).

Классическая MVT архитектура, пагинация, кэширование. Регистрация и верификация пользователей, смена пароля, восстановление через почту. Тесты.

GitHub: https://github.com/zhss1983/hw05_final

GitHub: https://github.com/zhss1983/hw04_tests

REST API YaTube - АПИ для проекта YaTube.

Стек: Python 3, Django 3, Django REST Framework, MySQL, SQLite3, pytest, Simple-JWT.

GitHub: https://github.com/zhss1983/api_final_yatube

REST API YaMDb - база отзывов. Командная работа в GIT, отвечал за backend-разработку, выполнял функции лидера в команде из 3 человек.

Стек: Python 3, Django 3, Django REST Framework, MySQL, SQLite3, Simple-JWT.

GitHub: https://github.com/zhss1983/yamdb_final

Проект парсера документации питона и списка PEP Позволяет скачать самую новую документацию по python 3.

Стек: argparse, logging, regular expression, requests_cache, BeautifulSoup, prettytable

GitHub: https://github.com/zhss1983/bs4_parser_pep

Телеграмм бот для НКО "Просто спросить", командная работа.

Стэк: API telegramm, starlette, logger

GitHub: https://github.com/Studio-Yandex-Practicum/ask_nenaprasno_bot

Со школы интересовался компьютерным зрением. По той же причине начал заниматься программированием. Писал в свободное от учёбы время. Когда работал по специальности времени не было, однако тему не забрасывал. Интересовался новыми достижениями. Так получилось что интерес к нейронным сетям возник снова, самостоятельно изучил Python, разобрался с numpy и keras. К этому моменту стало ясно, что пора менять профессию. Записался на курсы Яндекс.Практикума, так как понимал что не хватает системных знаний. Закончил данный курс.

Меня привлекают сложные задачи, самостоятельно изучал алгоритмы, решал дополнительные задачи. Умею учиться самостоятельно, умею решать задачи при недостатке исходных навыков. Пример: на производстве выяснили режимы перемешивания в реакторе в зависимости от конверсии. Требовалось наладить управление мешалкой, вызвался автоматизировать. Столкнулся с новым стеком технологий, на компьютере были установлены MySQL, Apache, PHP. У меня в памяти смутные воспоминания школьных времён о том что это такое. За 2 дня разобрался что и куда пишется в БД. Ещё за неделю написал скрипт на SQL, который считал все необходимые режимы работы. После проверки перенёс расчёты в PHP скрипт и автоматизировал один реактор. Далее в течении месяца по мере необходимости отлаживал работу алгоритма, распараллелил на 4 реактора. Данная система автоматизированного управления позволила стабилизировать качество получаемого полимера и повысить выход продукции.

Базовый источник информации, при необходимости быстро получить ответ, интернет форумы и документация. Если требуется вдумчивое изучение - предпочитаю русскоязычные стать и книги, но так же читаю и документацию, в том числе англоязычную.

Интроверт, но легко нахожу общий язык. Не конфликтный.

Интересуюсь достижениями в области IT и искусственного интеллекта, космосом, электроникой. Читаю фантастические книги. Иногда что-нибудь паяю или ремонтирую.

2018

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург

Химический, Химическая технология: комплексное химическое и физическое исследование и экспертная оценка органических материалов

Знание языков:

Русский — Родной

Английский — A2 — Элементарный

2022

API: Django Rest Framework

Яндекс.Практикум, В рамках курса "Python-разработчик плюс"

2022

Основные структуры данных и сортировки

Яндекс.Практикум, В рамках курса "Алгоритмы и структуры данных"

2022

Хеш-функции, деревья, графы.

Яндекс.Практикум, В рамках курса "Алгоритмы и структуры данных"

2022

DevOps и Continuous Integration

Яндекс.Практикум, В рамках курса "Python-разработчик плюс"

2022

Парсинг и асинхронный Python

Яндекс.Практикум, В рамках курса "Python-разработчик плюс"

2022

Flask, FastAPI, SQLAlchemy

Яндекс.Практикум, В рамках курса "Python-разработчик плюс"

2022

Google Cloud Platform

Яндекс.Практикум, В рамках курса "Python-разработчик плюс"

2021

Основы Python

Яндекс.Практикум, В рамках курса "Python-разработчик плюс"

2021

Бэкенд на Django

Яндекс.Практикум, В рамках курса "Python-разработчик плюс"

Электронные сертификаты:

2021