Tdom

Михаил Ветриков Tdom

 
34 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Моя страница
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обновить api

    $100

    Требуется обновить скрипт в связи с обновление API сервиса. Скрипт написан для битрикс24 как встраиваемое приложение. . Требуется обновить скрипт , сделать более понятно логирование при ошибках . Сейчас все довольно странно логируется

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • API qcomments

    [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fqcomment.ru%2Fapi]https://qcomment.ru/api[/url] Нужно релизовать с помощью гугл таблиц создание и пополнение проектов . В гугл таблицае в строке будет следующая информация 1. ссылка 2. id проектов с которых можно скопировать настройки. 3. Артикул товара. 4.Тип проекта (Отзыв ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Яндекс Маркет выгрузка отчета по API

    Добрый день. Требуется выгрузить остатки на складе и отчет по платежам в гугл таблицу. Требуется что бы выгрузка обновлялась с определенный периодичностью. Что бы была возможность настроить период за который выгружаются данные.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Оптимизировать ответ сервера по апи

    $40

    Добрый день. Столкнулись с проблемой ответа сервера. В настоящий момент сайт на opencart 2.3 . судя по пингу яндекс, периодически сайт отвечает 5000мс. Независимый сервис так же подтвердил долгий ответ в определенный промежуток времени. На прикрепленном ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Ответ сервера

    В работе сервера наблюдаются задержки ответа до 30 сек. Вероятно из за бэкапа. Требуется ответ который не будет превышать 5 сек в период нагрузки. Цель стабильная работа без задержек в течении 3 дней

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Vesta SSL

    после обновления весты. не корректно работает создание настроек для доменов. не применяются шаблоны. сохранение полей. ssl. если в настройках указать ссл то сайт продолжает открываться по http нет редиректа на https. необходимо настроить что ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Синхронизация 1с Битрикс 24

    Добрый день требуется настроить синхронизацияю 1с УНФ б24 облако ЦРМ + стандартный модуль синхронизации . или ваше предложение. тз во вложении. Можем обсудить или рассмотреть ваше предложение

    Битрикс
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка парсера opencart сайт carid.com

    $300

    требуется парсинг магазина [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fcarid.com]carid.com[/url]. нужно наполнять определенные таблицы, контролировать дубли. парсить определенный контент . нужно наполнять определенные таблицы - таблицы применимаости к авто. для каждого товара он есть пример товаров 1 [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.carid.com%2F2019-toyota-camry-oem-brakes-steering-suspension%2Ftoyota-oe-front-suspension-brake-components-3510892239.html%3Fparentsubmodel%5B%5D%3DSUBMODEL%7CL]https://www.carid.com/2019-toyota-camry-oem-brakes-steering-suspension/toyota-oe-front-suspension-brake-components-3510892239.html?parentsubmodel[]=SUBMODEL|L[/url] 2 [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.carid.com%2F2019-toyota-camry-brake-parts%2Fid-select-geomet-coated-disc-brake-rotor-3727338327.html%3Fparentsubmodel%5B%5D%3DSUBMODEL%7CLE]https://www.carid.com/2019-toyota-camry-brake-parts/id-select-geomet-coated-disc-brake-rotor-3727338327.html?parentsubmodel[]=SUBMODEL|LE[/url] ТО есть товар ...

    OpenCartHTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад