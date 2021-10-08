Требуется обновить скрипт в связи с обновление API сервиса. Скрипт написан для битрикс24 как встраиваемое приложение. . Требуется обновить скрипт , сделать более понятно логирование при ошибках . Сейчас все довольно странно логируется
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fqcomment.ru%2Fapi]https://qcomment.ru/api[/url] Нужно релизовать с помощью гугл таблиц создание и пополнение проектов . В гугл таблицае в строке будет следующая информация 1. ссылка 2. id проектов с которых можно скопировать настройки. 3. Артикул товара. 4.Тип проекта (Отзыв ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Добрый день. Требуется выгрузить остатки на складе и отчет по платежам в гугл таблицу. Требуется что бы выгрузка обновлялась с определенный периодичностью. Что бы была возможность настроить период за который выгружаются данные.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
- $40
Добрый день. Столкнулись с проблемой ответа сервера. В настоящий момент сайт на opencart 2.3 . судя по пингу яндекс, периодически сайт отвечает 5000мс. Независимый сервис так же подтвердил долгий ответ в определенный промежуток времени. На прикрепленном ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
сделать подобный сайт [url=https://astro7.ru/]https://astro7.ru[/url] с Astra Pro Elementator?Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт2 года назад
В работе сервера наблюдаются задержки ответа до 30 сек. Вероятно из за бэкапа. Требуется ответ который не будет превышать 5 сек в период нагрузки. Цель стабильная работа без задержек в течении 3 днейСистемное администрирование5 заявокЗакрыт2 года назад
после обновления весты. не корректно работает создание настроек для доменов. не применяются шаблоны. сохранение полей. ssl. если в настройках указать ссл то сайт продолжает открываться по http нет редиректа на https. необходимо настроить что ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. нужно помощь по одной ситуации, возможно сможете помочь? детальное описание проблемы https://drive.google.com/file/d/1lVaHRD_D9vLRr_xWAK_QS-v0GGnY00YP/view?usp=sharingСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день требуется настроить синхронизацияю 1с УНФ б24 облако ЦРМ + стандартный модуль синхронизации . или ваше предложение. тз во вложении. Можем обсудить или рассмотреть ваше предложение1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $300
требуется парсинг магазина [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fcarid.com]carid.com[/url]. нужно наполнять определенные таблицы, контролировать дубли. парсить определенный контент . нужно наполнять определенные таблицы - таблицы применимаости к авто. для каждого товара он есть пример товаров 1 [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.carid.com%2F2019-toyota-camry-oem-brakes-steering-suspension%2Ftoyota-oe-front-suspension-brake-components-3510892239.html%3Fparentsubmodel%5B%5D%3DSUBMODEL%7CL]https://www.carid.com/2019-toyota-camry-oem-brakes-steering-suspension/toyota-oe-front-suspension-brake-components-3510892239.html?parentsubmodel[]=SUBMODEL|L[/url] 2 [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.carid.com%2F2019-toyota-camry-brake-parts%2Fid-select-geomet-coated-disc-brake-rotor-3727338327.html%3Fparentsubmodel%5B%5D%3DSUBMODEL%7CLE]https://www.carid.com/2019-toyota-camry-brake-parts/id-select-geomet-coated-disc-brake-rotor-3727338327.html?parentsubmodel[]=SUBMODEL|LE[/url] ТО есть товар ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад