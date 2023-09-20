Обновить api

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка88 просмотров
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Требуется обновить скрипт в связи с обновление API сервиса. Скрипт написан для битрикс24 как встраиваемое приложение. . Требуется обновить скрипт , сделать более понятно логирование при ошибках . Сейчас все довольно странно логируется

3 месяца назад
Tdom
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад