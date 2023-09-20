Доработка таймера в javascript

На странице с загрузкой https://androidloading.com/download/115/ есть таймер. Если возникает проблема с загрузкой рекламы Яндекса, таймер не запускается. Такая проблема наблюдается в Украине т.к. Яндекс реклама заблокирована.

Нужно поправить код таймера, чтобы в случае проблемы загрузки сторонних скриптов, таймер запускался.

Код таймера со страницы:

<script>

window.onload = function() {

var sec = 4;

var timer = setInterval(function() {

$(".seccounter strong").text(sec--);

if (sec == -1) {

$("#linkdownload").show();

clearInterval(timer);

$(".seccounter").remove();

}

}, 1000);

};

</script>