Доработать раздел статьи на сайте на WordPress

Переделать раздел "статьи", на сайте https://test.di-help.ru/

Сейчас статьи формата: все статьи/ статья вуза, а нужно формата: все статьи/статьи конкретного вуза/статья вуза

- И чтобы у каждого вуза и у главной страницы в блоке "полезная информация" отображались собственные статьи.

- Если у конкретного вуза НЕ выложены статьи хотя бы 1 шт., то отображаются общие статьи главной страницы (сейчас это реализовано на сайте: https://di-help.ru/)