Создать форму и список формы

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Нужно создать форму куда будут писать контакты и текст и подгружать фото - вход без пароля.

Теперь админская часть списком идет форма, где ты сможешь выставить готово и цену и добавить в ноутс инфу.

Бекапила каждый день в эксель

3 месяца назад
ewwe
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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