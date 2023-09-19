Разработка и развитие , улучшение готовой CRM системы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки21 просмотр
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Работа сдельная .

сроки и оплата обговаривается с руководителем .

Чем придется заниматься? Имеется рукописная Crm система для агентства недвижимости, создана через программу Laravel. нужно будет дорабатывать программу , так же настроить интеграцию с различными рекламными площадками это как Авито, Домклик и т.д.

Дополнительно настроить CRM систему для клиентов , так же в дальнейшем мобильную версию программы.

Нужен ответственный, амбициозный программист, что бы работа выполнялась в сроки, так же что бы дополнял и советовал лучшие разработки для программы .

3 месяца назад
guest_1695119851471
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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