Кастомные виджеты для  ELEMENTOR

Требуется доделать задание на symphony 6.2. Нужно сделать : - сделать в разделе обучение шлюз оплаты за платный курс через Robokassa. - сделать в разделе обучение авторизацию и регистрацию пользователя с возвратом на ...
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Создание кастомных виджетов для ELEMENTOR на купленном шаблоне а так же мелкие доработки . Задание прикреплено .
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