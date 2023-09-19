Виправити або допрацювати модуль opencart 3

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка50 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У модулі редактора замовлень orderpro при коригуванні ціни та оновленні підсумків пропадає графа всього, де відображається результат. Є сайт, де аналогічний модуль корректно працює.

Треба виправити цю помилку, або допрацювати.

OpenCart
3 месяца назад
teresshka
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям