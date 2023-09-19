Paypal Payment integration

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже Пишите у кого есть опыт работы с данной cms и сможет помочь, ну и за какую цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить интеграцию Paypal в мое приложение на React.js/Node.js.
В приложении уже есть интеграция Stripe Checkout с выполнением заказа через веб-хук.
Приложение https://excel-addin-dev2.appsdowonders.com/taskpane.html
Текущий процесс покупки
1. Перейдите на вкладку Premium
2. Нажмите на SUBSCRIBE NOW
3. Заполните личную информацию
4. Нажмите PROCEED
5. Приложение открывает окно Stripe Checkout
6. Выполнение заказа на веб-хуке (запись информацию о подписчике в базу данных)
Процесс покупки с интеграцией Paypal
1. Перейдите на вкладку Premium
2. Нажмите на SUBSCRIBE NOW
3. Заполните личную информацию
a. Выберите способ оплаты (Paypal или Stripe)
4. Нажмите PROCEED
5. Приложение открывает окно Stripe Checkout или Paypal Checkout
6. Выполнение заказа на веб-хуке (запись информацию о подписчике в базу данных)
Правила ценообразования:
Приложение имеет 6 различных вариантов ценообразования, и в зависимости от страны пользователя оно отображает цену и способ оплаты. Например, пользователи из Пакистана увидят цену $2.99 и способ оплаты "подписка". Пользователи из Китая увидят цену $49 и способ "оплата".
Интеграция Paypal должна работать с этими правилами ценообразования.
В целом, что нужно сделать:
1. Добавить выбор способа оплаты на экран с личной информацией (Stripe или Paypal)
2. Интегрировать метод оплаты через Paypal Gateway
3. Сделать работу Paypal с текущими правилами ценообразования
4. Реализовать выполнение заказа на веб-хуке (уже есть веб-хук которые работает для stripe, нужно его расширить или сделать подобный для paypal)
Важно знать
Данное приложения является Excel Add-in которое подгружается через iframe внутри Microsoft Excel (см видео ). Из за ограничений в Excel, на данный момент мы не можем открывать popup окно из приложения и из за этого нам приходиться реализовывать оплату через webhook. Точно также как мы сделали оплату через Stripe.
Требования к заявке от фрилансера
У вас должен быть опыт работы с Paypal payment gateway
У вас должен быть опыт работы с React.js/Node.js
Вы готовы начать работать над этим проектом сразу после принятия заявки
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