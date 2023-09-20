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$5000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок182 просмотра
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Платежный терминал

Добрый день, а Вы постоянную работу не рассматриваете? Ищу программиста познакомиться и перевезти его в Грецию в крупную компанию фронтенд бэкенд

3 месяца назад
AnastasiaRudenko
Анастасия 
35 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад