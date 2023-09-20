Поправить ошибку при загрузке картинки

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки67 просмотров
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На сайте сломался функционал загрузки аватарок через fileupload. Выдает ошибку SyntaxError: Unexpected end of JSON input. Нужно поправить для 2 типов аккаунта (у них одинаковый функционал загрузки аватарок). Сайт на yii, но проблема в JS.

3 месяца назад
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 месяца назад
$15
2 дня
RUBUAHWMZ
Все супер. Рекомендую!
Отлично поработали. Рекомендую!