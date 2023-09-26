Срочно - woocommerce правка шаблона товара и каталога

woocommerce

правка шаблона

страницы каталога, список товаров страницы товара, корзина,

то есть всех, где светится цена и стоимость доставки товара

необходимо вывести информацию о товаре в зависимости от категорий.

цена, стоимость доставки, стоимость за единицу. в разных категориях разные условия.

всего 7 категорий

сделать нужно сегодня, работать будем вместе и проверять сразу. кто не уверен, не пишите.

оплата, желательно ЮMoney, можно PayPal