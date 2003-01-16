Доработка amoCRM

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Нужно написать код, который автоматически через Wazzup Авито будет отправлять завершающее сообщение по прошествии 48 часов с момента последнего сообщения в чате (исходящего или входящего)

3 месяца назад
guest_16952115847474
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад