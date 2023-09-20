Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Платежный терминал Добрый день, а Вы постоянную работу не рассматриваете? Ищу программиста познакомиться и перевезти его в Грецию в крупную компанию фронтенд бэкенд
Веб-приложение по просмотру запчастей для тяжелой техники
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать из легаси системы веб-приложение по просмотру запчастей для тяжелой техники
Приложение сначала будет простым – несколько экранов. Приложение будет размещено в интрасети компании.
Особенности:
- без пользователей и админ части.
- переключение языков (английский и итальянский).
- редактирование внутри таблиц
- копирование из Excel: - вставка из буфера списка разделлного таббами.
Технологии:
Запуск в docker, БД –PostgreSQL/MongoDB
Frontend: typescript, react.
Backend: typescript, nodejs, expressjs, ORM (Prisma, MikroORM или др)
Ожидание от разработчика:
- код переходит в собственность заказчика
- код легко может быть поддержан другим разработчиком: OOP, SOLID, DRY
Прошу дать оценку в человеко-часах и указать стоимость часа.
Прошу приложить примеры приложений с использованием указанных технологии или ссылки на публичные репозитории
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