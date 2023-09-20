Создать из легаси системы веб-приложение по просмотру запчастей для тяжелой техники

Приложение сначала будет простым – несколько экранов. Приложение будет размещено в интрасети компании.

Особенности:

- без пользователей и админ части.

- переключение языков (английский и итальянский).

- редактирование внутри таблиц

- копирование из Excel: - вставка из буфера списка разделлного таббами.

Технологии:

Запуск в docker, БД –PostgreSQL/MongoDB

Frontend: typescript, react.

Backend: typescript, nodejs, expressjs, ORM (Prisma, MikroORM или др)

Ожидание от разработчика:

- код переходит в собственность заказчика

- код легко может быть поддержан другим разработчиком: OOP, SOLID, DRY

Прошу дать оценку в человеко-часах и указать стоимость часа.

Прошу приложить примеры приложений с использованием указанных технологии или ссылки на публичные репозитории