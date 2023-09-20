Стилизации отдельных блоков по макету из FIGMA

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки53 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется верстальщик с навыками SCSS и знаниями CMS Joomla.
Более подробно можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Figma
3 месяца назад
Wikrim13
Артур 
30 летРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям