Стилизации отдельных блоков по макету из FIGMA

На странице с загрузкой https://androidloading.com/download/115/ есть таймер. Если возникает проблема с загрузкой рекламы Яндекса, таймер не запускается. Такая проблема наблюдается в Украине т.к. Яндекс реклама заблокирована. Нужно поправить код таймера, чтобы в случае проблемы ...