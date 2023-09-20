Стилизации отдельных блоков по макету из FIGMA

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Платежный терминал Добрый день, а Вы постоянную работу не рассматриваете? Ищу программиста познакомиться и перевезти его в Грецию в крупную компанию фронтенд бэкенд
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Требуется верстальщик с навыками SCSS и знаниями CMS Joomla.
Более подробно можно ознакомиться в прикрепленном файле.
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