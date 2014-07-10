В дружную команду ищем программиста, требования: Уверенное знание нативного php 5.6+, ООП, знать и применять на практике MVC. Основной стек технологий: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript Фреймворки: CodeIgniter 3+, Yii CMS: WordPress, OpenCart, bitrix Опыт от 2 лет
- $1500Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $400
Есть порядка 50 сайтов на html, нужно внести несколько простых правок по ним. 1. Удалить некоторые блоки. 2. Сделать html карту сайта. 3. Настроить редиректы через htaccess. Требуются минимальные знания html. Знания в seo будут плюсом.HTML-верстка48 заявокЗакрытгод назад
- $1300
В дружную команду ищем программиста, требования: Уверенное знание нативного php 5.6+, ООП, знать и применять на практике MVC. Основной стек технологий: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript Фреймворки: CodeIgniter 3+, Yii CMS: WordPress, OpenCart, bitrix Опыт от 2 летВеб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
- $1400
Требования: Full-stack PHP, основной стек технологий: php 5.6+, MySQL, html, css, js. Основные cms: WP, OpenCart, Bitrix. Опыт работы от 2 лет.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $1100
Ищем SEO-специалиста на полный день на удалёнку. Задачи: [list][*]Техническая оптимизация[*]Сбор семантики[*]Текстовая оптимизация[*]Подготовка ТЗ на тексты[*]Линкбилдинг[/list]Условия: [list][*]Работа с 9 до 18 или с 10 до 19[*]Удаленная работа[*]Первый месяц оплата по неделям, потом оплата по месяцам[*]Работа в команде (5 seo ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт2 года назад
Требования: Full-stack PHP, основной стек технологий: php 5.6+, MySQL, html, css, js. Основные cms: WP, OpenCart, Bitrix. Опыт работы от 2 лет.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $700
Опыт линкбилдинга от 1 года Что нужно делать: [list=1][*]анализировать ссылки продвигаемого сайта и конкурентов.[*]составлять план линкбилдинга.[*]платное размещение ссылок на биржах.[*]поиск аутрич доноров для статейного и арендованного размещения.[*]установка/заказ круад ссылок.[*]поиск дропов и размещение на них ссылок.[*]удаление ссылок на ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $150
Необходимо создать 3 ролика, продолжительностью порядка 2 минут каждый. На летнее развлекательное событие. Обязательно использовать материалы с прошлых лет (предоставляются). Ролик должен быть чем то средним между информационным и роликом-вирусной рекламы. Сюжет и идеи ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт9 лет назад