m4order

Григорий m4order

 
39 летРоссия/Ижевск
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
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  • Программист на удаленку

    $1500

    В дружную команду ищем программиста, требования: Уверенное знание нативного php 5.6+, ООП, знать и применять на практике MVC. Основной стек технологий: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript Фреймворки: CodeIgniter 3+, Yii CMS: WordPress, OpenCart, bitrix Опыт от 2 лет

    PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSБитриксYiiCodeIgniter
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Правки по html сайтам

    $400

    Есть порядка 50 сайтов на html, нужно внести несколько простых правок по ним.  1. Удалить некоторые блоки. 2. Сделать html карту сайта. 3. Настроить редиректы через htaccess. Требуются минимальные знания html. Знания в seo будут плюсом.

    HTML
    HTML-верстка48 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Программист на постоянку удаленно, фуллтайм

    $1300

    В дружную команду ищем программиста, требования: Уверенное знание нативного php 5.6+, ООП, знать и применять на практике MVC. Основной стек технологий: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript Фреймворки: CodeIgniter 3+, Yii CMS: WordPress, OpenCart, bitrix Опыт от 2 лет

    PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSБитриксYiiCodeIgniter
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • SEO-специалист на фуллтайм

    $1100

    Ищем SEO-специалиста на полный день на удалёнку. Задачи: [list][*]Техническая оптимизация[*]Сбор семантики[*]Текстовая оптимизация[*]Подготовка ТЗ на тексты[*]Линкбилдинг[/list]Условия: [list][*]Работа с 9 до 18 или с 10 до 19[*]Удаленная работа[*]Первый месяц оплата по неделям, потом оплата по месяцам[*]Работа в команде (5 seo ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Линкбилдер на постоянку

    $700

    Опыт линкбилдинга от 1 года Что нужно делать: [list=1][*]анализировать ссылки продвигаемого сайта и конкурентов.[*]составлять план линкбилдинга.[*]платное размещение ссылок на биржах.[*]поиск аутрич доноров для статейного и арендованного размещения.[*]установка/заказ круад ссылок.[*]поиск дропов и размещение на них ссылок.[*]удаление ссылок на ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать промо-ролик

    $150

    Необходимо создать 3 ролика, продолжительностью порядка 2 минут каждый. На летнее развлекательное событие. Обязательно использовать материалы с прошлых лет (предоставляются). Ролик должен быть чем то средним между информационным и роликом-вирусной рекламы. Сюжет и идеи ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад