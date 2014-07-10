Ищем SEO-специалиста на полный день на удалёнку. Задачи: [list][*]Техническая оптимизация[*]Сбор семантики[*]Текстовая оптимизация[*]Подготовка ТЗ на тексты[*]Линкбилдинг[/list]Условия: [list][*]Работа с 9 до 18 или с 10 до 19[*]Удаленная работа[*]Первый месяц оплата по неделям, потом оплата по месяцам[*]Работа в команде (5 seo ...