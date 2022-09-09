Требуется разработать форму с использованием React и TypeScript. Подробные требования и макет доступны по указанной ссылке. Обратите внимание на детали реализации и функционал, описанный в задании.
Настройка интернет магазину на шопифай
Добрий день, треба настроить интернет магазин на шопифай с нуля, натянуть красивый дизайн, настроить карточку товара, главную страницу, корзину и все остальное, чтоб все работало ну и потом вносить правки в сайт, нужен такой человек)
Работы много...
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