Требуется добавить выпадающее меню в навигационную панель готового сайта. Необходимо изменить текущий дизайн в соответствии с прикрепленным скрином. Ожидается выполнение правок по веб-программированию.
Бот для подключения на сайте соцсетей
Бот, который подключает Twitter, Discord к сайту
За примерами сайтов пишите в лс
Требования:
- Выполняет действия на запросах(не кликер)
- С возможностью выбирать действия, то есть подключить только с Twitter or кошелек с Twitter and Discord
- И дополнительная строка для Proxy, так чтобы бот заходил на аккаунты Twitter и Discord под определенным прокси
Выбранный исполнитель
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