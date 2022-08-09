Бот, который подключает Twitter, Discord к сайту

За примерами сайтов пишите в лс

Требования:

- Выполняет действия на запросах(не кликер)

- С возможностью выбирать действия, то есть подключить только с Twitter or кошелек с Twitter and Discord

- И дополнительная строка для Proxy, так чтобы бот заходил на аккаунты Twitter и Discord под определенным прокси