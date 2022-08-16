Требуется добавить выпадающее меню в навигационную панель готового сайта. Необходимо изменить текущий дизайн в соответствии с прикрепленным скрином. Ожидается выполнение правок по веб-программированию.
Создание лендинг страницы при использовании Vue.Js, Java Script, HTML
Задание по учебному проекту — создание лендинг страницы при использовании Vue.js, Java Script, HTML и CSS начального-среднего уровня. Вы можете предложить свои идеи/примеры.
Примеры от преподавателя могу отправить в личные сообщения.
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