Создание лендинг страницы при использовании Vue.Js, Java Script, HTML

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки382 просмотра

Задание по учебному проекту — создание лендинг страницы при использовании Vue.js, Java Script, HTML и CSS начального-среднего уровня. Вы можете предложить свои идеи/примеры.

Примеры от преподавателя могу отправить в личные сообщения.

CSSHTMLJavaVue.js
3 года назад
Jskqkq
Даяна 
27 лет
3 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

criempie
Дмитрий 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$35
6 дней
Escrow
Отличный исполнитель и специалист своего дела. Всегда на связи и хорошо относится к правкам. Рекомендую.
Ответы достаточно быстрые, постановка задачи понятна, оплата в срок и даже раньше.

Заявки фрилансеров

criempie
Дмитрий 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Олександр
 
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Павел
 
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Илья
 
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год назад
8 отзывов
3 года назад

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