Создайте бот для подключения социальных сетей Twitter и Discord к сайту. Бот должен выполнять действия на запросы, с возможностью выбора действий, включая подключение только Twitter или кошелька с Twitter и Discord. Необходимо предусмотреть дополнительную строку для прокси, чтобы бот мог заходить на аккаунты под определенным прокси.