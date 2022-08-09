На сайте стоит капча гугл, проверка отмечена галочка или нет есть, она работает, но некоторые роботы капчу обходят. В письме, которое приходит видно что галочка при отправке формы не проставлена, иногда проставлена, иногда нет. Нужно решить этот вопрос.