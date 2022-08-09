Требуется доработка сайта на платформе Opencart. В приложении содержится техническое задание с подробными требованиями. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения работы.
Запись кода в базу данных и вывод на страницу
Как нужно реализовать, вот сам сайт http://wcraftix.ru/tovar.php?link=d22eb464e107247ea12557f393620edd, где текст "tyt kluch" нужно чтобы появлялась сам ключ, который будет формироваться. Как нужно сделать формирование ключа, у меня есть база данных где хранятся ключи, формирование идет через панель, но так-как я не хочу постоянно создавать ключи, и хочу автоматизировать, предлагаю сделать таким образом, после оплаты клиента соответственно отправляется сам товар через result.php, надо этот result.php сделать следующие, если клиент оплатил на месяц то идет запрос в базу данных где хранятся ключи на формирование ключа на месяц, сам ключ можно формировать рандомный md5 или любой другой (то есть достаточно отправить запрос в базу данных на создание новой строки с ключом), далее этот сформирований ключ передается в основную базу данных и вводиться на страницу выше.
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