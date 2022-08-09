Необходимо реализовать автоматизацию формирования ключей из базы данных после оплаты клиента. Ключи должны генерироваться и отображаться на странице товара. После успешной оплаты отправляется запрос в базу данных для создания нового ключа (например, md5), который будет отображен на странице. Разработка скрипта result.php для обработки данных и вывода ключа.
Парсер сайтов с автопереводом
На регулярной основе нужно копировать разные сайты и переводить с одного языка на другой. Перевод через Яндекс. Сайты на десятки - сотни страниц. Предполагаю что нужно по API переводить. CMS не важна. Хоть HTML файлами. Не использовать архиварикс.
Заявки фрилансеров
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