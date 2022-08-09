Парсер сайтов с автопереводом

На регулярной основе нужно копировать разные сайты и переводить с одного языка на другой. Перевод через Яндекс. Сайты на десятки - сотни страниц. Предполагаю что нужно по API переводить. CMS не важна. Хоть HTML файлами. Не использовать архиварикс.