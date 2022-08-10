Необходимо сделать простую регистрацию в телеграм боте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок302 просмотра

Нужно сделать регистрацию в телеграм боте с бд

3 года назад
Hoodrich
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