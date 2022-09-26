Программирование скрипта-парсера (авторизация и заполнение форм)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки279 просмотров

Необходимо сделать скрипт, который будет периодически авторизовываться на конкретном сайте по URL, проходить на нужный урл и проверять наличие требуемого контента, переходить в нужный

раздел и заполнять форму данными из админки.

Функционал:

- использование прокси-серверов или тор

- расписание обработки заданий (через cron и т.п.)

- отправка уведомлений администраторам о появлении требуемого контента

- админка для управления

- распознавание captcha через сервис (на авторизации)

краткое описание: https://bit.ly/3dgiqfg

Подробности лучше обсудить в telegram (в профиле).

3 года назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

win1337
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$120
34 дня
Escrow
Всё отлично!
Отличный заказчик, все по делу и оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
win1337
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
558 отзывов(-1)
3 года назад
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