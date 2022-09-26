Необходимо реализовать автоматизацию формирования ключей из базы данных после оплаты клиента. Ключи должны генерироваться и отображаться на странице товара. После успешной оплаты отправляется запрос в базу данных для создания нового ключа (например, md5), который будет отображен на странице. Разработка скрипта result.php для обработки данных и вывода ключа.
Программирование скрипта-парсера (авторизация и заполнение форм)
Необходимо сделать скрипт, который будет периодически авторизовываться на конкретном сайте по URL, проходить на нужный урл и проверять наличие требуемого контента, переходить в нужный
раздел и заполнять форму данными из админки.
Функционал:
- использование прокси-серверов или тор
- расписание обработки заданий (через cron и т.п.)
- отправка уведомлений администраторам о появлении требуемого контента
- админка для управления
- распознавание captcha через сервис (на авторизации)
краткое описание: https://bit.ly/3dgiqfg
Подробности лучше обсудить в telegram (в профиле).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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