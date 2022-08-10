Необходимо реализовать автоматизацию формирования ключей из базы данных после оплаты клиента. Ключи должны генерироваться и отображаться на странице товара. После успешной оплаты отправляется запрос в базу данных для создания нового ключа (например, md5), который будет отображен на странице. Разработка скрипта result.php для обработки данных и вывода ключа.