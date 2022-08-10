Доработки сайт на Wordpress + модуль Wocomerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1015 просмотров

Приветствую коллеги! Необходимо доработать сайт на Worpdpress + модуль Wocomerce.

Список доработок:

1) Пропал контент с главной страницы, что-то наклацал наш менеджер)

2) Необходимо сделать форму-калькуляцию для просчета заказа https://www.figma.com/file/L0aKt6lWykK63ogeabxPCS/Untitled?node-id=0%3A1

3) Необходимо вывести переключатели языковой локализации РУ/ЮА. А так же проверить или все служебные поля вордпресса доступны к переводу.

4) Несколько мелких правок по верстке

Сайт проекта: https://cutt.ly/EZ8RYRj

Node.jsWordPress
3 года назад
misha_evro
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