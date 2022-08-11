Требуется внести оперативные правки в существующий проект на Laravel. Работа включает изменения на бэкенде. Для фронтенда предусмотрена поддержка с нужными специалистами. Подробности и ТЗ доступны по ссылке.
Настроить pipeline запуска автотестов в GitHub Actions
Есть репозиторий в гитхабе с автотестами api. Автотесты на python/pytest. Для периодически прогона подключен github actions. В приложенном файле шаги workflow с автоматическим запуском этих тестов и отправкой письма на почту. Что нужно доработать:
1) Логи автотестов записывать в файл с логами (можно один файл на все тесты)
2) Отправлять письмо хотя бы при одном упавшем тесте (сейчас при условии if failure() оно отправляется только если падает джоба целиком) с приложенным в письме файлом с логами. Будет здорово, если в файле будут только логи упавших тестов, но это необязательное условие.
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