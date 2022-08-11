Есть репозиторий в гитхабе с автотестами api. Автотесты на python/pytest. Для периодически прогона подключен github actions. В приложенном файле шаги workflow с автоматическим запуском этих тестов и отправкой письма на почту. Что нужно доработать:

1) Логи автотестов записывать в файл с логами (можно один файл на все тесты)

2) Отправлять письмо хотя бы при одном упавшем тесте (сейчас при условии if failure() оно отправляется только если падает джоба целиком) с приложенным в письме файлом с логами. Будет здорово, если в файле будут только логи упавших тестов, но это необязательное условие.