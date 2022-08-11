Требуется внести оперативные правки в существующий проект на Laravel. Работа включает изменения на бэкенде. Для фронтенда предусмотрена поддержка с нужными специалистами. Подробности и ТЗ доступны по ссылке.
Написать небольшую CRM
Необходима небольшая самописная система управления клиентами. Доступ только у одного сотрудника. Фреймворк на Ваш выбор, предпочтительно - Django.
Дизайн и верстка в разработке.
Основной функционал:
1. Добавление, удаление, редактирование услуг (без изображений).
2. Добавление, удаление, редактирование клиентов, вывод списка клиентов.
3. Хранение в карточке клиента информации об услугах, которые он заказывал, с привязкой по датам
4. Формирование для каждой услуги договора и акта приема передачи (шаблон один на все). Шаблон содержит: ФИО с персональными данными клиента, список услуг с ценами (таблица), номер договора формируется автоматически.
Требуется ориентировочная стоимость разработки, срок - порядка одного - двух месяцев.
Заявки фрилансеров
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