Написать небольшую CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок386 просмотров

Необходима небольшая самописная система управления клиентами. Доступ только у одного сотрудника. Фреймворк на Ваш выбор, предпочтительно - Django.  

Дизайн и верстка в разработке.

Основной функционал:

1. Добавление, удаление, редактирование услуг (без изображений).

2. Добавление, удаление, редактирование клиентов, вывод списка клиентов.

3. Хранение в карточке клиента информации об услугах, которые он заказывал, с привязкой по датам

4. Формирование для каждой услуги договора и акта приема передачи (шаблон один на все). Шаблон содержит: ФИО с персональными данными клиента, список услуг с ценами (таблица), номер договора формируется автоматически. 

Требуется ориентировочная стоимость разработки, срок - порядка одного - двух месяцев.

Django
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MakarovDR
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