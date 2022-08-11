Необходима небольшая самописная система управления клиентами. Доступ только у одного сотрудника. Фреймворк на Ваш выбор, предпочтительно - Django.

Дизайн и верстка в разработке.

Основной функционал:

1. Добавление, удаление, редактирование услуг (без изображений).

2. Добавление, удаление, редактирование клиентов, вывод списка клиентов.

3. Хранение в карточке клиента информации об услугах, которые он заказывал, с привязкой по датам

4. Формирование для каждой услуги договора и акта приема передачи (шаблон один на все). Шаблон содержит: ФИО с персональными данными клиента, список услуг с ценами (таблица), номер договора формируется автоматически.

Требуется ориентировочная стоимость разработки, срок - порядка одного - двух месяцев.