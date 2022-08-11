Доработка проекта на Angular js

Требуется доработка pipeline запуска автотестов на python/pytest в GitHub Actions. Необходимо реализовать запись логов автотестов в файл и отправку уведомлений по email при хотя бы одном упавшем тесте. Логи могут быть собраны в одном файле, желательно с информацией только о сбоях, но это не обязательно.