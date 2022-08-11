Требуется внести оперативные правки в существующий проект на Laravel. Работа включает изменения на бэкенде. Для фронтенда предусмотрена поддержка с нужными специалистами. Подробности и ТЗ доступны по ссылке.
Доработка проекта на Angular js
[table]Задачаразработка и доработка имеющихся веб-приложения на Angular Js (1.3)
Детальное ТЗ к проекту имеется, написано все чётко и ясно
Уже есть готовая структура и первые блоки. Также полностью готов backend на PHP
При отклике просим высылать примеры работ и ставку за час - ВАЖНО[/table]
Заявки фрилансеров
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