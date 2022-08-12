Потрібно налаштувати REST API для забезпечення DRM захисту відео від копіювання в рамках волонтерського проекту в Україні. Уточнення деталей можливе в особистому повідомленні.
Whois парсер php
Нужно сделать парсер сервиса проверок домена ".az"
1. Внутри сервиса имеется капча старого формата, парсер должен сам его пробивать
2. После обработки запроса вернуть клиенту результат
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