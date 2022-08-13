Ускорение google page speed Wordpress

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Закрыт5 заявок1100 просмотров

нужно увеличить скорость загрузки сайта - особенно под мобилку

в отклике напишите слово "ускорение" чтобы я понял что вы не робот

доп инфа - в файле

WordPress
3 года назад
Maxglot
Максим 
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