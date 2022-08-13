Нужно дополнить код парсера, так чтобы он:

1) работал

2) работал быстро, чтоб на один запрос уходило не больше секунды (если будет нужно - добавить ассинхрон)

Прикреплю два примера кода. Один с парсером, но который не рабочий, так как не обходит ограничения. Второй обходит ограничения, но работает очень медленно, примерно 15сек на каждый запрос.