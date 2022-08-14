Через плагин WPNOtif отправляю покупателям сообщение о новом заказе через Whatsapp. Нужно под этот плагин создать свое пользовательское сообщение. Добавить в сообщение день и время доставки с другого плагина, метод оплаты и тд. В плагине есть возможность создавать свои заполнители. Есть документация.