Создать пользовательские заполнители для сообщений в Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1164 просмотра

Через плагин WPNOtif отправляю покупателям сообщение о новом заказе через Whatsapp. Нужно под этот плагин создать свое пользовательское сообщение. Добавить в сообщение день и время доставки с другого плагина, метод оплаты и тд. В плагине есть возможность создавать свои заполнители. Есть документация.

WooCommerce
3 года назад
guest_1660485172388
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Бот-планировшик для Телеграм

    $80

    Требуется разработка бота-планировщика для Telegram с доступом по авторизации. Бот должен управлять графиком дежурств, отслеживать задачи пользователей и отправлять уведомления. Необходимы функции приветствия новичков, выбора городов и позиций, редактирования дежурств и алармов. Срок исполнения 3-4 дня. Хостинг на стандартном VPS/VDS.

    Ubuntu
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить оплату yookassa.ru в готовое приложение на Flutter

    Необходимо подключить нативную оплату Yookassa в готовое приложение интернет-магазина, разработанное на Flutter с использованием WordPress и WooCommerce. Есть доступ к полному решению и документации приложения.

    FlutterWooCommerceWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дополнить и ускорить код парсера (возможно добавить асcинхрон)

    Требуется доработка кода парсера для оптимизации его работы. Необходимо, чтобы он выполнял запросы не дольше одной секунды. В случае необходимости, рассмотрите добавление асинхронности. Приложены примеры кода: один нерабочий, другой медленный (15 секунд на запрос).

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дополнить и ускорить код парсера(возможно c использованием ассинхрона)

    Требуется дополнить и ускорить код парсера, чтобы он работал быстро (не более 1 секунды на запрос). Возможное использование асинхронных методов. Будут предоставлены примеры кода: один с неработающим парсером и другой, обходящий ограничения, но медленный (15 секунд на запрос).

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ускорение google page speed Wordpress

    Задача заключается в увеличении скорости загрузки сайта на платформе WordPress, с особым акцентом на мобильные устройства. Необходимо провести оптимизацию, чтобы улучшить показатели Google Page Speed. Подробная информация доступна в файле.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка скрипта заполнения формы+tempermonkey

    Необходимо разработать скрипт на Tampermonkey для автоматического заполнения формы на стороннем сайте. Данные должны загружаться из текстового файла через интерфейс. Проект предполагает три этапа и займет 1-2 месяца. Ищется специалист для долгосрочного сотрудничества.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать видеоплеер

    Требуется разработка видеоплеера с применением современных технологий веб-программирования. Плеер должен поддерживать основные форматы видео и быть адаптивным. Укажите используемые технологии и сроки выполнения.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта

    Ищется фрилансер для разработки сайта с уже готовой вёрсткой. Необходимы самописные решения и фреймворки. Опишите свой опыт и используемые технологии. Техническое задание будет предоставлено в ответ.

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить поля для торговых предложений в админке и вывести на сайте

    Необходимо добавить дополнительные поля для габаритов в админке при редактировании торговых предложений. Информация о габаритах должна выводиться на сайте в зависимости от выбранного размера. Учитывать различные комбинации размеров и опций. Работы выполняются на тестовом сайте с обязательной миграцией для БД.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад