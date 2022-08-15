Интеграция битрикс24 по API в WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1051 просмотр

Необходим настроить форму обратной связи.

Требуется настроить через API передачу заявок (лидов) с форм сайта (сайт на WordPress, плагин форм - Contact Form 7) в CRM (Битрикс24).

Вид оплаты почти любой (кроме крипты). Тип сделки тоже.

Оставьте контакты для связи. По времени - желательно завтра сделать

WordPress
3 года назад
W3Promo
Илья 
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