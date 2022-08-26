visa. vfsglobal.com

Для посещения одного центра необходимо предварительно пройти регистрацию на одном сайте и получить приглашение на определённую дату.

Свободные даты для посещения появляются только в среду.

В любой день недели можно зайти на сайт и зарегистрировать там свой аккаунт.

Единственная проблем появляется в среду, когда выкидывает свободные даты для посещения.. В среду на этот сайт не зайти ограничения cloudfare по ip, но ( есть свои прокси чтоб можно было зайти на сайт). Дальше появляется электронная очередь с временем ожидания для входа на сайт и это время меняется непредсказуемо то 5 мин то 15 то 38, в общем можно целый день стоять в очереди и так и не дойти до регистрации.

Задача следующая, написать софт который будет регистрировать людей на свободные даты.

За подробностями в ЛС.