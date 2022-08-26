Бот для занятия очереди на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок345 просмотров

visa. vfsglobal.com

Для посещения одного центра необходимо предварительно пройти регистрацию на одном сайте и получить приглашение на определённую дату.

Свободные даты для посещения появляются только в среду.

В любой день недели можно зайти на сайт и зарегистрировать там свой аккаунт.

Единственная проблем появляется в среду, когда выкидывает свободные даты для посещения.. В среду на этот сайт не зайти ограничения cloudfare по ip, но ( есть свои прокси чтоб можно было зайти на сайт). Дальше появляется электронная очередь с временем ожидания для входа на сайт и это время меняется непредсказуемо то 5 мин то 15 то 38, в общем можно целый день стоять в очереди и так и не дойти до регистрации.

Задача следующая, написать софт который будет регистрировать людей на свободные даты.

За подробностями в ЛС.

Cloudflare
3 года назад
guest_1661498440597
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
21 день назад
6 отзывов
3 года назад
Владимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Генератор артикула в Битрикс24

    Создание модуля для автоматической генерации артикула товаров в Битрикс24. Артикул формируется по формуле 'ID + заданное число', исключая ручной ввод. Модуль позволяет настраивать каталог товаров и заменять артикулы активных товаров с учетом заданного числа. При сохранении карточки товара артикул обновляется автоматически.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить второе поле для документов в карточку товаров Битрикс

    Требуется доработка карточки товаров в Битрикс. Необходимо добавить второе поле для документов, которое будет доступно зарегистрированным пользователям. Первое поле уже настроено для администраторов. Ожидается корректная интеграция нового поля в существующую структуру.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновление API на сайте

    Необходимо обновить API на сайте. Ищется веб-программист с опытом в данной области. В приложении ТЗ с деталями задания. Ожидаются предложения по срокам и стоимости выполнения.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот телеграм граббер постов из ВК. Требуется специалист по API VK.

    Требуется разработать Telegram-бота для парсинга постов из ВК с пошаговой настройкой для пользователя. Бот должен включать создание бота, получение токена ВК, добавление источников парсинга, возможность парсинга медиа-контента и интеграцию с системой оплаты. Ожидаются предложения по срокам и стоимости, а также консультации по возможностям API ВК.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт поиска и замены на php по крону

    $12

    Разработайте PHP-скрипт, который будет запускаться каждые 3 часа и проверять рабочий домен на наличие в черном списке. В случае обнаружения замены домена на первый из резервного списка, если тот также не в черном списке. Скрипт должен обрабатывать указанные файлы и создавать файл current.txt с актуальным доменом, обеспечивая защиту от ошибок замены.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Допрацювання сайту по прогнозам на спорт

    Шукається програміст для допрацювання сайту біржі ставок на спорт. Сайт на 80% готовий, використовується фронт на React і бек на Go. Необхідний фахівець з досвідом в спортивній темі, вмінням працювати з парсером Melbet. Проект передбачає участь у конкурсі та можливість заробітку.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать телеграмм бота

    Необходимо разработать телеграмм бота, который будет скачивать видео из ТикТока. Бот должен работать только для пользователей, подписанных на определённый канал, и ежедневно отправлять рекламу. Пример: @izitiktokbot.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт в соответствии с ТЗ

    Ищется верстальщик/JS программист для переработки веб-страницы игры онлайн-квиз. Необходима резиновая верстка, улучшение дизайна и фиксы в логике. Основной функционал уже работает. Работа по конкретному ТЗ с возможностью обсуждения условий.

    JavaScript
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Личный кабинет на Laravel.

    Требуется разработка личного кабинета на Laravel с учетом предоставленного дизайн-макета и технического задания. Проект включает стандартный функционал и интеграцию с платежными системами. Важно обеспечить удобство и безопасность использования.

    Laravel
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить ошибку на форуме

    Требуется устранить ошибку на форуме, связанной с аргументом в функции foreach. Ошибка отображается в админпанели как 'Invalid argument supplied for foreach()'. Ищем специалиста по веб-программированию для анализа и исправления проблемы.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад