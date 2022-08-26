Создание модуля для автоматической генерации артикула товаров в Битрикс24. Артикул формируется по формуле 'ID + заданное число', исключая ручной ввод. Модуль позволяет настраивать каталог товаров и заменять артикулы активных товаров с учетом заданного числа. При сохранении карточки товара артикул обновляется автоматически.
Бот для занятия очереди на сайте
visa. vfsglobal.com
Для посещения одного центра необходимо предварительно пройти регистрацию на одном сайте и получить приглашение на определённую дату.
Свободные даты для посещения появляются только в среду.
В любой день недели можно зайти на сайт и зарегистрировать там свой аккаунт.
Единственная проблем появляется в среду, когда выкидывает свободные даты для посещения.. В среду на этот сайт не зайти ограничения cloudfare по ip, но ( есть свои прокси чтоб можно было зайти на сайт). Дальше появляется электронная очередь с временем ожидания для входа на сайт и это время меняется непредсказуемо то 5 мин то 15 то 38, в общем можно целый день стоять в очереди и так и не дойти до регистрации.
Задача следующая, написать софт который будет регистрировать людей на свободные даты.
За подробностями в ЛС.
Заявки фрилансеров
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