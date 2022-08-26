Создание модуля для автоматической генерации артикула товаров в Битрикс24. Артикул формируется по формуле 'ID + заданное число', исключая ручной ввод. Модуль позволяет настраивать каталог товаров и заменять артикулы активных товаров с учетом заданного числа. При сохранении карточки товара артикул обновляется автоматически.
PHP Backend developer (Magento 1.9)
Ищем талантливого PHP Backend разработчика
Потенциальные проекты:
- проработать проблемы в активном Magento 1.9 проекте
- распланировать и реализовать переход на Magento 2
- совместно с front end developers оптимизировать скорость загрузки, usability, seo
Удаленная работа.
В заявке обязательно указывайте опыт работы с Magento
Заявки фрилансеров
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