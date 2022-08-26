Разработайте PHP-скрипт, который будет запускаться каждые 3 часа и проверять рабочий домен на наличие в черном списке. В случае обнаружения замены домена на первый из резервного списка, если тот также не в черном списке. Скрипт должен обрабатывать указанные файлы и создавать файл current.txt с актуальным доменом, обеспечивая защиту от ошибок замены.