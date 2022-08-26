PHP Backend developer (Magento 1.9)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки517 просмотров

Ищем талантливого PHP Backend разработчика

Потенциальные проекты:

- проработать проблемы в активном Magento 1.9 проекте

- распланировать и реализовать переход на Magento 2

- совместно с front end developers оптимизировать скорость загрузки, usability, seo

Удаленная работа.

В заявке обязательно указывайте опыт работы с Magento

MagentoPHP
3 года назад
heinz_i75
Ирина 
49 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мирас
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
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