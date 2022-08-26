Требуется талантливый PHP Backend разработчик для решения проблем в проекте на Magento 1.9 и планирования перехода на Magento 2. Оптимизация скорости загрузки и usability в сотрудничестве с front end разработчиками. Обязательно указывать опыт работы с Magento в заявке. Удаленная работа.
Решение для клона инстаграм.
Нужно один инстаграм (донар) копировать в др инстаграм (мой). То есть копирование постов и историй.
Нужно решение которые автоматом это делало.
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