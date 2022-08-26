По сути уже есть форма. Есть acf pro и еще один плагин Advanced Custom Fields: Extended создана форма на стороне пользователя для смены текста страницы.(выходит можно менять пост и с админки и с фронта) Все работает. Нужно просто сделать это через ajax.

Пару ссылок для упрощения поиска.

https://www.acf-extended.com/features/modules/dynamic-forms

https://www.acf-extended.com/features/fields/button

Мне нужно само решение на ajax, всю форму делать не нужно. Если без этого никак, то можно с формой. Сама форма делается полями acf, быстро.

Пишите цены.

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