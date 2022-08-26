Требуется талантливый PHP Backend разработчик для решения проблем в проекте на Magento 1.9 и планирования перехода на Magento 2. Оптимизация скорости загрузки и usability в сотрудничестве с front end разработчиками. Обязательно указывать опыт работы с Magento в заявке. Удаленная работа.
Нужно создать ajax форму ACF front end
По сути уже есть форма. Есть acf pro и еще один плагин Advanced Custom Fields: Extended создана форма на стороне пользователя для смены текста страницы.(выходит можно менять пост и с админки и с фронта) Все работает. Нужно просто сделать это через ajax.
Пару ссылок для упрощения поиска.
https://www.acf-extended.com/features/modules/dynamic-forms
https://www.acf-extended.com/features/fields/button
Мне нужно само решение на ajax, всю форму делать не нужно. Если без этого никак, то можно с формой. Сама форма делается полями acf, быстро.
Пишите цены.
#wordpress
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется решение для автоматического копирования постов и историй из одного аккаунта Instagram в другой. Нужно разработать инструмент, который позволит минимизировать ручной труд и обеспечить автоматизацию процесса. Ожидается качественная реализация с учетом всех функциональных требований.Закрыт3 года назад
Требуется разработка скрипта для автоматического переноса товарных остатков с сайта поставщика на платформу Тильда. Скрипт должен обеспечивать корректную передачу данных и обновление остатков в реальном времени.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо восстановить работоспособность трех неработающих сайтов на самописной CMS после переноса на другой сервер. Имеется дистрибутив с файлами установки и работающие сайты для анализа. Требуется наладить воспроизведение и скачивание файлов. Стоимость работы - договорная.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка чат-бота для автоматизации выкупов товаров с Wildberries. Бот должен выполнять покупки по заданным ключевым запросам, привязывать карту и выбирать пункт выдачи. Также необходимо реализовать возможность оставлять отзывы о товарах. Пример: выкуп товара 7 раз за 7 дней на указанном ПВЗ в Москве.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется Django разработчик для завершения текущего проекта. Необходим опыт в веб-программировании и умение работать с существующим кодом. Подробности обсуждаются с подходящими кандидатами.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется разработчик для создания Telegram-бота с использованием нашего API. Необходимо выстроить логику бота с системой вопросов/ответов, генерацией ссылок и инфографики, а также разработать админ панель и систему регистрации пользователей. Требуется опыт без использования конструкторов и наличие успешных кейсов.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать программный продукт, который будет автоматизировать процесс регистрации на сайте visa.vfsglobal.com в среду. Учитывайте ограничения Cloudflare и используйте прокси для обхода блокировок. Программный продукт должен обеспечивать возможность записи на свободные даты, учитывая непредсказуемое время ожидания в очереди.Закрыт3 года назад
- $12
Разработайте PHP-скрипт, который будет запускаться каждые 3 часа и проверять рабочий домен на наличие в черном списке. В случае обнаружения замены домена на первый из резервного списка, если тот также не в черном списке. Скрипт должен обрабатывать указанные файлы и создавать файл current.txt с актуальным доменом, обеспечивая защиту от ошибок замены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Шукається програміст для допрацювання сайту біржі ставок на спорт. Сайт на 80% готовий, використовується фронт на React і бек на Go. Необхідний фахівець з досвідом в спортивній темі, вмінням працювати з парсером Melbet. Проект передбачає участь у конкурсі та можливість заробітку.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад