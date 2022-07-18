Подключение платежной системы на Yii2 сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка382 просмотра

Есть небольшой проект на Yii2

Нашли платежное решение и хотим его внедрить к нам.

Депозит

Суть простая: вставляется iframe

При пополнении счета нам приходит POST-запрос с информацией о депозите. Этот POST-запрос нужно обработать.

Вывод

Также следует внедрить вывод средств. Пользователь заказывает выплату. Мы отправляем информацию на платежную систему.

Просьба писать только тех, кто в данный момент свободен и готов приступить к работе немедленно.

Yii
3 года назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
3 года назад
$60
1 день
Escrow
Отличный исполнитель. В дополнение к основной задаче помогает настроить систему и исправить баги. Видно, что человеку не безразлично, как выглядит ваш код.
Заказчик постоянно на связи. Все технические вопросы решались очень грамотно и оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
3 года назад
ТОП-10
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • Скопировать телеграм бота

    Требуется скопировать существующего телеграм-бота. В личных сообщениях будет предоставлен доступ к исходному коду и необходимым данным для дублирования функционала. Ожидается создание идентичного бота с сохранением всех функций.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать single page Task Manager на VUE 3 с использованием UI библ

    $40

    Требуется разработать single page Task Manager на VUE 3 с использованием UI библиотеки Materialize CSS. Функционал включает добавление, изменение, закрытие и удаление задач. Каждая задача должна иметь название, дату/время исполнения и теги. Задачи должны сохраняться в localStorage для их восстановления после перезапуска приложения.

    Vue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно настроить передачу события/конверсии в Яндекс Метрику по API

    $15

    Требуется настроить передачу событий и конверсий в Яндекс Метрику через API, используя Salebot. Необходимо построить правильный URL и передать параметры UTM и _ym_uid. Знания Salebot не обязательны, важна работа с API и понимание структуры запросов.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать single page Task Manager на VUE 3 с использованием UI библ

    Требуется разработать single page Task Manager на VUE 3 с использованием UI библиотеки Materialize CSS. Приложение должно позволять добавлять, изменять, закрывать и удалять задачи. Каждая задача включает название, дату/время исполнения и теги. Задачи должны храниться в localStorage для сохранения данных при перезапуске приложения.

    Vue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для автоматического бронирования очереди на границе

    Ищем разработчика для создания бота, который будет автоматически бронировать очереди на сайте belarusborder.by. Бот должен обновлять страницу каждый час, захватывать новые бронеместа, нажимать на нужные даты и заполнять данные вручную после нажатия кнопки 'ДАЛЕЕ'. Необходимо поймать 3 брони за сутки.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить htaccess

    $2

    Требуется настроить файл htaccess для запрета переходов с пустым referer на мобильных устройствах (iOS, Android). Необходимо исправить существующий код, чтобы не блокировать переходы из популярных браузеров, таких как Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox. Заказ включает корректировку условий блокировки.

    AndroidiOS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прикрутить открытие попапа Hystmodal к плагину LikeBTN

    $10

    Требуется разработать функцию, которая будет открывать модальное окно Hystmodal при клике на кнопку дизлайка плагина LikeBTN на сайте WordPress. Используйте возможности event_handler плагина для реализации задачи.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Чат бот в друг вокруг

    Необходим софт для автоматизации добавления друзей на аккаунт в 'Друг вокруг'. Включить функционал выбора скорости добавления, выбора города для поиска, автоответчик и возможность отправки сообщений. Рассмотреть различные способы реализации.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад