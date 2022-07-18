Есть небольшой проект на Yii2

Нашли платежное решение и хотим его внедрить к нам.

Депозит

Суть простая: вставляется iframe

При пополнении счета нам приходит POST-запрос с информацией о депозите. Этот POST-запрос нужно обработать.

Вывод

Также следует внедрить вывод средств. Пользователь заказывает выплату. Мы отправляем информацию на платежную систему.

Просьба писать только тех, кто в данный момент свободен и готов приступить к работе немедленно.