Требуется создать админ панель на Laravel с возможностью добавления описаний для фото и видео отчетов. Также необходимо реализовать функционал обратной связи для пользователей. Проект ориентирован на эффективное управление контентом.
Разработка frontend части
Требуется frontend разработчик. Работа единоразовая, примерно на месяц. Интеграция с api серверной части. Тематика проекта - покупка билетов на концерты. Стек frontend любой на выбор.
В отклике обязательно прикрепите примеры работ и ссылку на такие платформы как github, если имеются
Заявки фрилансеров
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