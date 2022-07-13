Требуется frontend разработчик. Работа единоразовая, примерно на месяц. Интеграция с api серверной части. Тематика проекта - покупка билетов на концерты. Стек frontend любой на выбор.

В отклике обязательно прикрепите примеры работ и ссылку на такие платформы как github, если имеются