Разработка frontend части

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок310 просмотров

Требуется frontend разработчик. Работа единоразовая, примерно на месяц. Интеграция с api серверной части. Тематика проекта - покупка билетов на концерты. Стек frontend любой на выбор. 

В отклике обязательно прикрепите примеры работ и ссылку на такие платформы как github, если имеются

3 года назад
v685522
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