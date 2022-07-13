OpenCart, требуется исправлять и согласовывать разного рода недочеты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки285 просмотров

Для полноценного сотрудничества нужно быть постоянно на связи.

Из недочетов может быть разное - формулировка урл, заголовки, нерабочие блоки, верстка.

Пишите в личные сообщения для уточнения подробностей

Opencart
3 года назад
guest_15078947763838
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Данила
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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