Backend на nest

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок512 просмотров

Нужно выполнить работу на

Node.js (Typescript).

frameworks: Nest.JS

Оставляйте свой телеграмм, все там распишу подробней

NestJSNode.jsTypeScript
3 года назад
Yahoooo
40 лет
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