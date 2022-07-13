Требуется отредактировать форму на лендинге, настроить API интеграцию в CRM заказчика и разместить лендинг на нескольких доменах. Также требуется вставить файл клоаки для распределения трафика. Необходимо обеспечить корректную работу на хостинге.
Backend на nest
Нужно выполнить работу на
Node.js (Typescript).
frameworks: Nest.JS
Оставляйте свой телеграмм, все там распишу подробней
Заявки фрилансеров
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