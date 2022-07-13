Требуются доработки текущего сайта на Laravel, представляющего собой учебный сервис по криптовалютам. Задача включает развертывание проекта, получение данных в графике и оценку объема работ. Обязательно знание PHP, JS и REST API. Время выполнения — несколько дней, приемка работы занимает около 2 дней. Оплата возможна в 2 этапа, предоплаты нет.