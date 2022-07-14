СМС - Джумла 1,5

/ссылка на сайт в личку исполнителю/

1. На главной странице перевести надпись "все новости" - всі новини https://prnt.sc/oHxs7Pagbi73

2. В категориях материала К2 на страницах сайта внизу есть сноска на родит. категорию

перевести текст

пример

[ Вернуться к списку ..... ] https://prnt.sc/Z1XRKtQair7W

decomax.com.ua/articles/item/159-remont.html

на страницах Монтаж, Статьи, Новости

3. Меню "О нас", "Дилерам", "контакт" - должно быть выпадающим (ранее так и было, но что-то на сайте произошло (возможно кнопку гетколл поставили) и меню перестало быть выпадающим, а просто отразило все материалы страницы.