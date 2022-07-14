Корректировка сайта - Джумала (украинизация)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки407 просмотров

СМС - Джумла 1,5

/ссылка на сайт в личку исполнителю/

1. На главной странице перевести надпись "все новости" - всі новини https://prnt.sc/oHxs7Pagbi73

2. В категориях материала К2 на страницах сайта внизу есть сноска на родит. категорию

перевести текст

пример

[ Вернуться к списку ..... ] https://prnt.sc/Z1XRKtQair7W

decomax.com.ua/articles/item/159-remont.html

на страницах Монтаж, Статьи, Новости

3. Меню "О нас", "Дилерам", "контакт" - должно быть выпадающим (ранее так и было, но что-то на сайте произошло (возможно кнопку гетколл поставили) и меню перестало быть выпадающим, а просто отразило все материалы страницы.

Joomla
3 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Рекомендую Юрия, как профессионала своего дела. Оперативно выполнил задачу. Сроки - 5 Коммуникация - 5 Качество - 5 Безусловно могу рекомендовать. Благодарю за работу.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству.

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Николай
 
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3 года назад
PHP_Warrior
Юрий 
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