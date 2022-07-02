На связи в любое время суток, кроме ночного. Работаю 7 дней в неделю.
Коммерческий опыт в IT-сфере - более 3-х лет.
Программированием и разработкой занимаюсь с 14-ти лет.
Весь 2019 год провел в роли веб-разработчика, успел сменить более 5-ти веб-студий, в которых работал, как и все новички, "за еду".
В начале 2020 года проходил 3-х месячную стажировку в банке Tinkoff, после которой почти 2 года проработал в роли Android (Kotlin), IOS (Swift) и Backend разработчика в компании chibbis.ru. Из компании уволился три месяца назад по собственному желанию по причине распада коллектива и смены руководства.
Основной, неполный список навыков:
- Java (Backend, Android, Desktop)
- Kotlin (Backend, Android)
- Flutter (Android & IOS)
- React Native (Android & IOS)
- Swift (IOS & macOS)
- PHP
- Базы данных SQL & NoSQL & NewSQL
- Git, SVN
- Docker, Linux, Kubernetus
- Проектирование высоконагруженных систем
- Kafka, ActiveMQ, RabbitMQ и прочие
- Парсинг любых сайтов, вплоть до скачивания защищенных приватных видео с сайтов
- Автоматизация и имитация действий пользователя на сайте или в IOS/Android приложении (ZennoPoster, JavaScript или любые другие подходящие инструменты)
- Боты для Telegram, ВКонтакте и любых других платформ
- Обеспечение безопасности и отказоустойчивости инфраструктуры
Разработать сайт или приложение могу с полного нуля. От идеи, до публикации в Play Market/App Store или разворачивания на сервере/хостинге, если это сайт.
Работаю по безопасной сделке на Weblancer.net или предоплате. Если проект крупный, делим на этапы и также заключаем сделки по ним.
По необходимости подписываю договор или соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Работаю как самозанятый.
Телеграм: @y_bateev
GitHub: github.com/ybateev