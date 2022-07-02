y_bateev

Ярослав Батеев y_bateev

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Сайты, мобильные IOS и Android приложения, парсинг, боты и автоматизация

На связи в любое время суток, кроме ночного. Работаю 7 дней в неделю.

Коммерческий опыт в IT-сфере - более 3-х лет.

Программированием и разработкой занимаюсь с 14-ти лет.

Весь 2019 год провел в роли веб-разработчика, успел сменить более 5-ти веб-студий, в которых работал, как и все новички, "за еду".

В начале 2020 года проходил 3-х месячную стажировку в банке Tinkoff, после которой почти 2 года проработал в роли Android (Kotlin), IOS (Swift) и Backend разработчика в компании chibbis.ru. Из компании уволился три месяца назад по собственному желанию по причине распада коллектива и смены руководства.

Основной, неполный список навыков:

  • Java (Backend, Android, Desktop)
  • Kotlin (Backend, Android)
  • Flutter (Android & IOS)
  • React Native (Android & IOS)
  • Swift (IOS & macOS)
  • PHP
  • Базы данных SQL & NoSQL & NewSQL
  • Git, SVN
  • Docker, Linux, Kubernetus
  • Проектирование высоконагруженных систем
  • Kafka, ActiveMQ, RabbitMQ и прочие
  • Парсинг любых сайтов, вплоть до скачивания защищенных приватных видео с сайтов
  • Автоматизация и имитация действий пользователя на сайте или в IOS/Android приложении (ZennoPoster, JavaScript или любые другие подходящие инструменты)
  • Боты для Telegram, ВКонтакте и любых других платформ
  • Обеспечение безопасности и отказоустойчивости инфраструктуры
Если говорить понятным для всех языком - могу создать сайт, мобильное IOS/Android приложение, написать бота или спарсить данные с сайта.

Разработать сайт или приложение могу с полного нуля. От идеи, до публикации в Play Market/App Store или разворачивания на сервере/хостинге, если это сайт.

Работаю по безопасной сделке на Weblancer.net или предоплате. Если проект крупный, делим на этапы и также заключаем сделки по ним.

По необходимости подписываю договор или соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Работаю как самозанятый.

Телеграм: @y_bateev

GitHub: github.com/ybateev

PHPJavascriptAndroidiOSReactLinuxFlutterJavaReact NativeDockermacOSKotlin
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
kchernova98
Ксения 
25 летРоссия
год в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
год назад
Доработки в ios приложении
Все задачи были решены раньше поставленного срока, ожидания целиком и полностью оправданы. Сотрудничеством довольны и рекомендуем
Коммуникация, постановка задачи и оплата - все на пять звезд. Сотрудничество продолжаем, рекомендую
Ответный отзыв
guest_16565761203984
2 года в сервисе
Был
год назад
$40
9 баллов
год назад
Контрольные работы по Java
Работу выполняет хорошо
Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
guest_16558412108203
2 года в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
год назад
Разработка backend api на java spring boot
Все супер, сработались с Ярославом!
Работали по договору, сотрудничеством доволен, будем работать еще. Жаль что заказчик с weblancer пропал и вряд ли оставит мне ответный отзыв здесь
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$7/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга