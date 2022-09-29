rosterprogrammer

ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ?

Разработка скриптов и ботов, верстка и создание сайтов, десктоп программирование и тестирование. Работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированная программа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Python, HTML5, CSS, JavaScript, PHP, MYSQL, CMS Wordpress, telegram bot, pytest, request, функциональное и интеграционное тестирование, тест-кейсы, регрессионное тестирование,

САЙТ: http://u995835o.beget.tech

Telegram: @skilledcoding