rosterprogrammer

Егор Ростеров rosterprogrammerrosterprogrammer
26 летУкраина/Харьков
год на фриланс-бирже
Был
год назад
ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ?
Разработка скриптов и ботов, верстка и создание сайтов, десктоп программирование и тестирование. Работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированная программа
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
Python, HTML5, CSS, JavaScript, PHP, MYSQL, CMS Wordpress, telegram bot, pytest, request, функциональное и интеграционное тестирование, тест-кейсы, регрессионное тестирование,
САЙТ: http://u995835o.beget.tech
Telegram: @skilledcoding